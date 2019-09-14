В ДТП «Волги» и фуры на «трассе смерти» под Омском погибли двое

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-14T12:45:47+03:00

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Крупная авария произошла в ночь с 13 на 14 сентября. На 427 километре "трассы смерти" "Омск-Тюмень" на территории Крутинского района столкнулись две машины. "Волга" врезалась в фуру, ехавшую в попутном направлении. Причина банальна: за рулем легковушки находился пьяный водитель. В аварии погибли двое - от удара "Волгу" просто сплющило.

- В результате аварии погибли два пассажира «Волги» 37 и 40 лет. Сам водитель и еще два пассажира легковушки с полученными травмами были доставлены в больницу, - рассказали подробности смертельного ДТП в отделе пропаганды УГИБДД по Омской области.

По факту аварии проводится проверка. Водителю легковушки грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU