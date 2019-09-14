В Омске поджог Ауди во дворах попал на видео
Местные жители говорят: за последнее время это уже вторая сгоревшая машина [видео]
Машина восстановлению не подлежит.Фото: ВКонтакте
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Пожар случился в одном из дворов на Левом Берегу. Около дома по улице Туполева полностью выгорела дорогая иномарка - Ауди. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
- Ночью на Туполева сгорела Ауди, причина пожара неизвестна, - сообщил один из местных жителей.
Как оказалось, это уже не первая сгоревшая на парковке в этих дворах машина. Позже появилось видео с камер наблюдения, по которым видно: иномарка загорелась не просто так. Это был поджог. Кому насолил водитель - сейчас разбирается полиция.
В Омске поджог Ауди попал на камеры.
ИСТОЧНИК KP.RU