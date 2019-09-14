В Омске поджог Ауди во дворах попал на видео

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-14T12:53:50+03:00

Местные жители говорят: за последнее время это уже вторая сгоревшая машина [видео]

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Пожар случился в одном из дворов на Левом Берегу. Около дома по улице Туполева полностью выгорела дорогая иномарка - Ауди. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

- Ночью на Туполева сгорела Ауди, причина пожара неизвестна, - сообщил один из местных жителей.

Как оказалось, это уже не первая сгоревшая на парковке в этих дворах машина. Позже появилось видео с камер наблюдения, по которым видно: иномарка загорелась не просто так. Это был поджог. Кому насолил водитель - сейчас разбирается полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/732064" frameborder="0"></iframe> В Омске поджог Ауди попал на камеры.

ИСТОЧНИК KP.RU