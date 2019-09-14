Стало известно, как долго в Омске простоит бабье лето
В суровую Сибирь вернулось тепло - в Омске с этих выходных будет стоять бабье лето. Горожан ждет сухая и в основном теплая погода. Уже в субботу и воскресенье воздух в Омске прогреется до +21...+23 градусов. При этом в городе будет солнечно.
Следующая рабочая неделя выдастся, по прогнозам метеорологов, также очень сухой, теплой и солнечной. В среднем днем будет от +20 до +22 градусов. Возможны небольшие дожди в понедельник и следующую пятницу.
Бабье лето в Омске продержится всю неделю. А вот уже в следующие выходные в городе похолодает. На 21 и 22 сентября синоптики обещают дожди и всего лишь +14 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU