2019-09-14T08:55:57+03:00
Происшествия

Стало известно, как долго в Омске простоит бабье лето

Температура поднимется до +23
Станислав МУХИН
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В суровую Сибирь вернулось тепло - в Омске с этих выходных будет стоять бабье лето. Горожан ждет сухая и в основном теплая погода. Уже в субботу и воскресенье воздух в Омске прогреется до +21...+23 градусов. При этом в городе будет солнечно.

Следующая рабочая неделя выдастся, по прогнозам метеорологов, также очень сухой, теплой и солнечной. В среднем днем будет от +20 до +22 градусов. Возможны небольшие дожди в понедельник и следующую пятницу.

Бабье лето в Омске продержится всю неделю. А вот уже в следующие выходные в городе похолодает. На 21 и 22 сентября синоптики обещают дожди и всего лишь +14 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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