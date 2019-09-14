В Омске пройдет крестный ход за трезвую молодежь

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-14T07:27:23+03:00

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В начале учебного года в омской епархии всерьез озаботились здоровьем молодежи. Чтобы молодые люди не употребляли алкоголь, в городе проведут целый Крестный ход.

- Крестный ход пройдет по улицам города Омска с молитвой о деятельно-трезвом отношении к учебе, жизни, о благодатном супружестве, об ответственности за судьбу Отечества, - уточнили "Комсомолке" в омской епархии.

Старт назначен на воскресенье 15 сентября в 9.30 от храма святой мученицы Татианы по адресу улица Адрианова, 32а. Дальше верующие пойдут по проспекту Мира в сторону Красного пути. Финиш планируется в районе Соборной площади. Перекрывать движение из-за Крестного хода не будут. Колонна пойдет по тротуарам.

ИСТОЧНИК KP.RU