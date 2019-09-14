«Старые заборы, разбитые бордюры и куча нарушений»: Глава минстроя разнес ремонт омских дорог

СЕГОДНЯ 06:22 2019-09-14T06:22:06+03:00

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Настоящий разнос дорожникам устроил министр строительства и ЖКК Антон Заев во время объезда объектов. Больше всего подрядчикам досталось за улицу Гагарина. Чиновник обратил внимание, что часть оградительных заборов старая, бордюры разрушены, а тротуарная плитка уложена неровно.

Строители попытались объяснить, что по смете на улице Гагарина идет ремонт бордюров, а не замена. На что Заев заметил:

- Так их даже никто не выкапывал - посмотрите!

И получил гениальный ответ:

- Если их выкопать - они рассыпятся.

Главная проблема на улице 10 Лет Октября - серьезное отставание от графика. Там работы должны были закончить еще 1 сентября. Тем не менее, здесь предстоит сделать еще очень много.

- ООО «АртРемСтрой» набрал контрактов. А «не вывез» весь объем работ, - подытожил министр, спорить с которым никто не стал.

Антон Заев поставил дедлайн подрядчикам улицы 10 Лет Октября - 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU