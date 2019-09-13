В Омске бешеная собака покусала хозяев

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-13T13:41:31+03:00

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ЧП случилось в Ленинском округе Омска. Там на хозяев напала домашняя собака. Анализы показали, что животное вело себя агрессивно из-за бешенства. Людям, которых покусал пес, зараженный смертельно опасным вирусом, сейчас ставят прививки, они находятся под наблюдением врачей.

На территории Ленинского округа уже в ближайшее время будет объявлен карантин.

– Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные – лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях – бродячие собаки и кошки, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – За 2019 год зарегистрировано 12 случаев бешенства на территории Омской области, в 2018 году было зарегистрировано 6 случаев бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU