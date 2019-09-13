Омская пенсионерка помогла аферистам сделать перевод денег по карте и лишилась 50 тысяч

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-13T13:29:16+03:00

Уже дома она обнаружила, что ей подсунули поддельные купюры

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Очередной жертвой аферистов стала сердобольная омская бабушка. К 81-летней жительнице Октябрьского округа подошел незнакомец и поинтересовался, есть ли у нее банковская карта. Мужчина объяснил, что ему надо сделать перевод в Калининград, но собственной карты нет. Он попросил ее в «аренду» у пенсионерки. Та согласилась помочь.

Новый знакомый объяснил, что средства, имеющиеся на счету пожилой женщины, надо снять, чтобы они не «смешались» с его деньгами.

Тут к ним подошел еще один «случайный» прохожий, который вызвался проконсультировать, как правильно снимать деньги. Он взял на время карту, через время вернул и принес «снятые» со счета деньги. Владелица только дома поняла, что вместо настоящих ей подсунули купюры из «Банка приколов».

– Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Если вы стали жертвой злоумышленников, немедленно обратитесь в полицию! Возможно, ваши показания ускорят привлечение мошенников к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU