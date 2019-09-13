2019-09-13T13:00:45+03:00
Происшествия

В центре Омска грузовик протаранил забор и снес светофор

Кто будет возмещать ущерб, пока неясно
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Не успели в прошлом году отремонтировать улицу Ленина в центре города, как ее уже начали разрушать местные жители. Фото очередного инцидента, который произошел там сегодня, 13 сентября, выложили в паблике «ЧП Омск».

По словам очевидцев, водитель грузовика, перевозившего экскаватор, не справился с управлением. Тяжелую технику занесло, она смяла только что установленный забор, а потом и столб со светофором.

По счастливой случайности, в результате аварии люди не пострадали. Кто будет возмещать причиненный городу ущерб, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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