В центре Омска грузовик протаранил забор и снес светофор

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-13T13:00:45+03:00

Кто будет возмещать ущерб, пока неясно

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Не успели в прошлом году отремонтировать улицу Ленина в центре города, как ее уже начали разрушать местные жители. Фото очередного инцидента, который произошел там сегодня, 13 сентября, выложили в паблике «ЧП Омск».

По словам очевидцев, водитель грузовика, перевозившего экскаватор, не справился с управлением. Тяжелую технику занесло, она смяла только что установленный забор, а потом и столб со светофором.

По счастливой случайности, в результате аварии люди не пострадали. Кто будет возмещать причиненный городу ущерб, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU