В центре Омска грузовик протаранил забор и снес светофор
Кто будет возмещать ущерб, пока неясно
Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:
Не успели в прошлом году отремонтировать улицу Ленина в центре города, как ее уже начали разрушать местные жители. Фото очередного инцидента, который произошел там сегодня, 13 сентября, выложили в паблике «ЧП Омск».
По словам очевидцев, водитель грузовика, перевозившего экскаватор, не справился с управлением. Тяжелую технику занесло, она смяла только что установленный забор, а потом и столб со светофором.
По счастливой случайности, в результате аварии люди не пострадали. Кто будет возмещать причиненный городу ущерб, пока неясно.
ИСТОЧНИК KP.RU