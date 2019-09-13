«Авангард» привезет в Омск Кубок Открытия

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-13T12:46:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, «Авангард» удачно начал сезон в этом году – впервые команда выиграла Кубок Открытия. Это хоть и не Кубок Гагарина, который получают чемпионы в финале плей-офф КХЛ, но все равно приятная для игроков награда. Поскольку омские болельщики пока лишены возможности ходить на домашние матчи, их решили порадовать хотя бы таким призом.

По информации пресс-службы клуба, Кубок Открытия выставят уже завтра, 14 сентября, в хоккейном центре «Авангард», который находится рядом с СКК Блинова. Посмотреть на трофей «ястребов» можно будет с 10 до 19 часов.

17 и 19 сентября кубок появится в клубных фан-зонах. Но где именно, расскажут на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU