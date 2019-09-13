Самозванцев, выдававшим омичам нелегальные кредиты, оштрафовали всего на 20 тысяч
Фирма ООО «Фортех» за последний год заключила больше 20 договоров на предоставление кредитов на общую сумму около 10 миллионов рублей. В их число входили и кредиты с использованием средств материнского капитала. После проверки прокуратуры и Сибирского главного управления Центрального банка России выяснилось, что организация и вовсе не имела права выдавать кредиты.
- В соответствии с требованиями действующего законодательства правом заниматься профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских кредитов и займов, в том числе обеспеченных ипотекой, наделен ограниченный круг финансовых организаций, к которым данное юридическое лицо не относилось, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Руководителя организации, обманывающей омичей, оштрафовали всего на 20 тысяч. Однако очевидно, что организации заработала на этом гораздо больше, существенно завышая процент по кредитам и ипотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU