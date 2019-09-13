В Омске произошел крупный пожар – сгорел склад теплиц

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-13T07:01:49+03:00

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О пожаре рассказали очевидцы в социальных сетях. Здание, расположенное недалеко от магазина «Кит-интерьер» на улице 10 лет Октября, внезапно загорелось. Огонь был такой силы, что дымом заволокло всю парковку, и его было видно из соседних районов – дым поднимался выше крыш многоэтажек.

Очевидцы рассказали, что в загоревшемся здании располагается склад с теплицами из поликарбоната. Первым возгорание заметил сторож, он и вызвал пожарных. С огнем удалось справиться только через некоторое время. Пожар тушили 17 спасателей и 4 машины. Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила 49 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU