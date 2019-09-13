В Омске будет судить директора Крутогорского НПЗ, обвиняемого в хищении более 669 млн

СЕГОДНЯ 04:43 2019-09-13T04:51:46+03:00

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В Омске начинается суд над руководителем и собственником организаций ЗАО «ВСП Процессинг», ООО «ВСП Траст», ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод». Валерия Федотова обвиняют в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году фигурант уголовного дела от имени одной из своих организаций взял кредиты на общую сумму 494 млн рублей. При этом не сообщил, что у него есть долги, значительно превышающие сумму займа. Получив деньги, фигурант перерегистрировал организации в Москве и подал в суд заявление о банкротстве.

Потом создал аффилированную организацию, с которой контрагенты продолжили хозяйственные взаимоотношения. Кроме того, он отдал распоряжения подчиненным не исполнять обязательства по заключенным контрактам с двумя иностранными организациями о поставке нефтепродуктов. В этом случае он присвоил средства контрагентов на сумму почти 175 млн рублей.

С апреля Валерий Федотов находился в СИЗО. Потом его выпустили под домашний арест. Но спустя две недели снова отправили в изолятор.

–В целях возмещения материального ущерба на его имущество наложен арест на общую сумму 500 млн рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.– Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU