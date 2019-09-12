В Омске будут судить двоих предпринимтелей, скрывших 16 млн налогов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-12T10:01:12+03:00

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Двоих омских предпринимателей – директора ООО «Агроком» Валерия Головина и фактического руководителя организации Геннадия Хижняка в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

– По версии следствия, в 2015-2017 годах Головин и Хижняк по предварительному сговору внесли в налоговые декларации ООО «Агроком» по НДС заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по хозяйственным операциям с «номинальными» организациями и представили указанные налоговые декларации в налоговый орган, в результате чего ООО «Агроком» не уплатило НДС за указанный период в особо крупном размере в сумме свыше 16 миллионов рублей, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Вину в совершении преступления фигуранты не признали, ущерб не компенсировали. В связи с этим у них арестовали имущество, эквивалентное по стоимости похищенному. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU