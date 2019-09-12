2019-09-12T04:51:08+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омск придет бабье лето

Уже на выходных ожидается больше +20 градусов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омск в выходные придет бабье летоВ Омск в выходные придет бабье летоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самым холодным днем перед потеплением будет пятница, 13 сентября. Согласно прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в пятницу будет всего от +11 до + 16 градусов, а ночью и вовсе +2..+7.

Однако в выходные в Омск придет настоящее бабье лето, которое задержится у нас в регионе на целую неделю. В субботу, 14 сентября синоптики обещают +15..+20 градусов с небольшим дождем, а в воскресенье в Омске потеплеет еще сильнее - до +22 градусов тепла.

С понедельника в городе установится теплая погода без дождей. По данным открытых интернет-источников, на следующей рабочей неделе ожидается от 21 до 23 градусов тепла. Бабье лето продлится в нашем регионе до следующих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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