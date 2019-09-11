2019-09-11T12:41:50+03:00
Общество

В Большереченском зоопарке родился олененок

Имя ему пока не выбрали [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
Изменить размер текста:

Олененок появился на свет в Большереченском зоопарке на севере Омской области всего неделю назад. Однако резвый малыш уже во всю бегает в вольере и совсем не боится людей – он радостно позировал на камеру сотрудникам зоопарка.

Олененок стал потомком пятнистого оленя Юлиана и молодой самки Юльки. Сотрудники зоопарка рассказаывают, что у малыша с первых дней жизни достаточно бойкий характер – он активно бегает и прыгает. Однако пока далеко от своей матери он не отходит.

Пока олени живут большой семьей в одном вольере. Однако, как только малыш подрастет его можно будет отправить в зоопарк в другой регион. Пока же сотрудники зоопарка вместе с гостями выбирают маленькому олененку имя.

В Большереченском зоопарке родился олененок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24