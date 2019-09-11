СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-11T12:41:50+03:00

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Олененок появился на свет в Большереченском зоопарке на севере Омской области всего неделю назад. Однако резвый малыш уже во всю бегает в вольере и совсем не боится людей – он радостно позировал на камеру сотрудникам зоопарка.

Олененок стал потомком пятнистого оленя Юлиана и молодой самки Юльки. Сотрудники зоопарка рассказаывают, что у малыша с первых дней жизни достаточно бойкий характер – он активно бегает и прыгает. Однако пока далеко от своей матери он не отходит.

Пока олени живут большой семьей в одном вольере. Однако, как только малыш подрастет его можно будет отправить в зоопарк в другой регион. Пока же сотрудники зоопарка вместе с гостями выбирают маленькому олененку имя.

В Большереченском зоопарке родился олененок.

ИСТОЧНИК KP.RU