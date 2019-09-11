2019-09-11T11:35:08+03:00
Общество

В омском ТЦ нашли 300 пар поддельных кроссовок

На магазин пожаловались представители известных брендов [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском ТЦ нашли 300 пар поддельных кроссовокВ омском ТЦ нашли 300 пар поддельных кроссовокФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Официальные представители спортивных брендов пришли в полицию и пожаловались на магазин в одном из ТЦ, который торгует поддельными кроссовками. В торговый центр на проспекте Маркса полицейские пришли с контрольной закупкой – там были кроссовки известных брендов, которые стоили значительно ниже, чем оригинальная продукция.

Как рассказали в полиции, в магазине и на его складе оперативники обнаружили около 300 пар поддельных кроссовок. У обуви низкого качества отсутствовала фирменная упаковка, все кроссовки лежал в больших коробках по несколько пар.

Сейчас всю обувь отправили на исследование, после этого на продавца могут завести административное дело и выписать крупный штраф, который должен в два раза превышать стоимость изъятой продукции.

Конфискация контрафактных кроссовок в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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