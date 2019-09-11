2019-09-11T08:48:37+03:00
Общество

Омичку, ушедшую за грибами, нашли живой в тайге спустя 2 дня

Она выжила в холод на болотистой местности
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичку, ушедшую за грибами, нашли живой в тайге спустя 2 дняОмичку, ушедшую за грибами, нашли живой в тайге спустя 2 дняФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Поисковики отряда «Лиза-Алерт» сообщили, что 41-летнюю омичку Татьяну Скуратову нашли живой спустя два дня поисков. Она провела в тайге 2 суток. Женщину нашла поисковая группа с охотником, которая выдвинулась на поиски поздно ночью – около двух часов.

Напомним, Татьяна поехала за грибами вместе с мужем и матерью. В районе 18 километра трассы Тара-Седельниково родственники разошлись и отправились в разных направлениях, договорившись встретиться через некоторое время. Однако женщина к машине не вышла, после этого ее муж обратился в полицию. Омичку искали поисковые группы, волонтеры , местные жители и сотрудники МЧС и полиции. Известно, что в районе поисков нашли следы хищных зверей, поэтому женщина чудом спаслась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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