2019-09-10T06:57:22+03:00
Общество

В тарских лесах пропала омичка

Она ушла за грибами и не вернулась
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: "Лиза-Алерт"Фото: "Лиза-Алерт"Фото: vk.com
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Татьяна Скуратова (Горст) ушла в лес за грибами 9 сентября. 41-летняя женщина, по всей видимости, заблудилась в лесу и не смогла найти дорогу обратно. Родственники обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» когда не смогли связаться с женщиной, а домой она не вернулась.

Приметы женщины: рост 155 сантиметров, волосы темно-русые - каре, глаза серые. Была одета в серо-зеленый камуфлированный костюм, черные резиновые сапоги, белый платок. С собой женщина взяла плетеную корзинку.

Сейчас волонтеры и полиция прочесывают лес, однако местность очень сложная – болота и тайга. Женщину планируют искать с беспилотников и вертолетов. Всем, кто видел женщину или что-то знает о местонахождении просят обратиться в полицию по телефону 02 или на горячую линию волонтеров: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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