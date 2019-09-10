На омича, угнавшего у подростка гироскутер, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-10T11:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Подросток приехал на своем гироскутере в один из магазинов на Левом берегу. 15-летний школьник припарковал свое средство передвижения у супермаркета на бульваре Архитекторов и отправился за покупками. Когда подросток вернулся, гироскутера у магазина уже не было. Мальчик позвонил маме, которая обратилась в полицию.

- Приметы разыскиваемого имущества были переданы всем экипажам патрульно-постовой службы, кроме того, были установлены приметы предполагаемого злоумышленника. Уже через 2 часа подозреваемый был задержан сотрудниками ППС по месту жительства в Советском округе, - рассказали в полиции.

Воришкой оказался 19-летний молодой человек. Он украл гироскутер и попытался сдать его в ломбард, однако там средство передвижения не приняли. Тогда он продал гироскутер случайному прохожему. На молодого человека сейчас завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит 2 года тюрьмы. Гироскутер, по всей видимости, школьнику пока вернуть не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU