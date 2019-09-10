2019-09-10T09:32:58+03:00
Общество

В Омской области нашли крупную нелегальную свалку

Теперь ее должны убрать через суд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области нашли крупную нелегальную свалкуВ Омской области нашли крупную нелегальную свалкуФото: Олег АДАМОВИЧ
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Огромную стихийную свалку нашли в Марьяновском районе Омской области недалеко от поселка Конезаводский. Местные жители года свозили туда свои отходы, а администрация поселка не предпринимала никаких мер, чтобы ликвидировать свалку. Кучи мусора со временем стали внушительных размеров и стали привлекать туда животных, также свалка стала рассадником инфекций. Сначала администрации района внесли представление – свалку нужно было убрать в определенные сроки, однако жители продолжали свозить туда свои отходы.

- Действенные меры по устранению нарушений закона приняты не были, в связи с чем в Марьяновский районный суд Омской области было направлено административное исковое заявление об обязании администрации района ликвидировать несанкционированную свалку. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, - сообщили в прокуратуре.

Свалку должны будут убрать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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