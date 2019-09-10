Омичей кормили опасными продуктами в больницах, садиках и школах

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-10T08:48:01+03:00

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Россельхознадзор проверил, чем кормят в омских садиках школах и больницах. Выводы оказались не слишком оптимистичными – из 1066 проб в 223 случаях выявлена некачественная и опасная продукция. Там нашли вредную микрофлору, антибиотики и другие лекарственные вещества, а также выявили фальсификат.

– По результатам лабораторных исследований молочной продукции, проведенных по инициативе БУЗ Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1», в масле сливочном выявлено наличие жиров растительного происхождения, что является фактом фальсификации, зафиксированы отклонения по содержанию холестерина, массовой доли влаги и жира, несоответствие жирно-кислотного состава, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

Недобросовестных поставщиков продуктов накажут. Кроме того, с ними будут расторгнуты госконтракты.

ИСТОЧНИК KP.RU