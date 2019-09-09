2019-09-09T12:44:44+03:00
Общество

Отопление в домах омичей появится после 20 сентября

Начало отопительного сезона зависит от погоды
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Отопление в домах омичей появится после 20 сентябряОтопление в домах омичей появится после 20 сентябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На прошлой неделе омичи жаловались на холод в квартирах, а также попросили чиновников включить отопление хотя бы в садиках и школах города. Сейчас стало известно, что отопление в Омске дадут только после 20 сентября, однако школы и садики могут подключить раньше – это зависит от погоды на улице.

- Первыми тепло получают образовательные учреждения (школы, детские сады, детские дома и пр.), учреждения здравоохранения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Следом за ними - объекты жилищного фонда, затем - все прочие потребители, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Тепло начнет поступать в дома омичей в период с 20 сентября по 10 октября. Сейчас идет подготовительная работа и проверка всех коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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