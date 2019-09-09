Воришка из Омской области пытался проникнуть в магазин через печную трубу

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-09T12:06:34+03:00

Но замысел не удалось воплотить в жизнь из-за сознательных односельчан рецидивиста

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Довольно необычным способом попытался обокрасть местный магазин один из жителей деревни Рямовка Большереченского района. 31-летний рецидивист залез на крышу и попытался проникнуть внутрь помещения через печную трубу. Но довести начатое до конца у него не получилось.

Когда подозреваемый начал разбирать трубу, односельчане услышали шум и начали его окликать. Воришка испугался, спрыгнул с крыши и пустился наутек. Но вскоре его задержали.

– Полицейские в ходе подворного обхода установили личность беглеца: 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, незаконное проникновение в жилище и причинение средней тяжести вреда здоровью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу с незаконным проникновением в помещение в районном отделе МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU