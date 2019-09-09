Воришка из Омской области пытался проникнуть в магазин через печную трубу
Довольно необычным способом попытался обокрасть местный магазин один из жителей деревни Рямовка Большереченского района. 31-летний рецидивист залез на крышу и попытался проникнуть внутрь помещения через печную трубу. Но довести начатое до конца у него не получилось.
Когда подозреваемый начал разбирать трубу, односельчане услышали шум и начали его окликать. Воришка испугался, спрыгнул с крыши и пустился наутек. Но вскоре его задержали.
– Полицейские в ходе подворного обхода установили личность беглеца: 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, незаконное проникновение в жилище и причинение средней тяжести вреда здоровью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу с незаконным проникновением в помещение в районном отделе МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU