2019-09-09T12:06:34+03:00
Общество

Воришка из Омской области пытался проникнуть в магазин через печную трубу

Но замысел не удалось воплотить в жизнь из-за сознательных односельчан рецидивиста
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Довольно необычным способом попытался обокрасть местный магазин один из жителей деревни Рямовка Большереченского района. 31-летний рецидивист залез на крышу и попытался проникнуть внутрь помещения через печную трубу. Но довести начатое до конца у него не получилось.

Когда подозреваемый начал разбирать трубу, односельчане услышали шум и начали его окликать. Воришка испугался, спрыгнул с крыши и пустился наутек. Но вскоре его задержали.

– Полицейские в ходе подворного обхода установили личность беглеца: 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, незаконное проникновение в жилище и причинение средней тяжести вреда здоровью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на кражу с незаконным проникновением в помещение в районном отделе МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омский силач травмировался на турнире в Великобритании
АО «Омск РТС» начинает подключение к теплу объектов соцсферы
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Грабители в Омске напали на продавца шаурмы и украли всю выручку
Регоператор «Магнит» переехал в новый офис
На видео попала омичка, влетевшая в студенческое общежитие из-за «Яндек.Такси»
Отопление в домах омичей появится после 20 сентября
В Омской области снова обещают заморозки
«Дом.ru» предлагает разогнаться до 300 и 600 Мбит/с
На омском вокзале поймали воришку смартфонов – им оказалась 80-летняя пенсионерка
В Омске работникам тепличного комплекса задолжали зарплату на 2 млн
«Лучше Чехова нет никого кроме Достоевского»
Пьяный омич на «УАЗе» сбил двух человек и скрылся
Саженцами торговали без документов
Омичку, накинувшуюся с ножом на сестру, будут судить
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Омский бульвар Мартынова, на благоустройство которого потратили 43 млн, ушел под воду
В горной реке в Красноярском крае погибла омичка
В Омске 6-летняя девочка выпала из окна, наблюдая за грозой
В Омске за вечер сгорел десяток гаражей
На выборы в Омской области пришло рекордно низкое число избирателей
В Омске поврежденный стык моста разорвал шины у семи машин
В Омске водитель сбил школьницу на переходе
У омички в супермаркете украли почти 100 тысяч
Под Омском в болоте нашли пенсионера, который провел сутки в тайге