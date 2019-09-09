На омском вокзале поймали воришку смартфонов – им оказалась 80-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-09T11:14:31+03:00

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На омском вокзале к полицейским подошла 60-летняя пенсионерка. Она находилась в зале ожидания, когда у нее из кармана пропал дорогой смартфон, стоивший больше 20 тысяч рублей. Полицейские стали выяснять, кто мог украсть телефон и неожиданно выяснили, что это сделала 80-летняя пенсионерка.

Как сообщили в транспортной полиции, пожилая женщина приехала в Омск из Смоленской области. На омском вокзале она также ждала свой поезд, как и омичка. В какой-то момент омичка заснула, а жительница Смоленска вытащила у нее из кармана телефон.

Сейчас на воровку завели уголовное дело по статье «Кража». Она полностью признала свою вину, а смартфон вернули владелице. Возможно, в силу возраста, наказание для пожилой женщины будет мягким.

ИСТОЧНИК KP.RU