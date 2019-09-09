2019-09-09T10:35:59+03:00
Общество

В Омске работникам тепличного комплекса задолжали зарплату на 2 млн

Руководителя предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности
Анна МИКУЛА
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После вмешательства прокуратуры долги по зарплат погасили.После вмешательства прокуратуры долги по зарплат погасили.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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49 сотрудникам ООО «Теплично-парниковый комбинат» с марта по июнь выдавали лишь часть зарплаты. В общей сложности им задолжали более 2 млн рублей. При этом руководство предприятия не предпринимало усилий, чтобы расплатиться с людьми.

– Директору организации вносились представления, в отношении него также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которых должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, прокуратурой округа использовался судебный метод понуждения погашения задолженности по заработной плате.

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасили. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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