В Омске работникам тепличного комплекса задолжали зарплату на 2 млн

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-09T10:35:59+03:00

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49 сотрудникам ООО «Теплично-парниковый комбинат» с марта по июнь выдавали лишь часть зарплаты. В общей сложности им задолжали более 2 млн рублей. При этом руководство предприятия не предпринимало усилий, чтобы расплатиться с людьми.

– Директору организации вносились представления, в отношении него также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которых должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, прокуратурой округа использовался судебный метод понуждения погашения задолженности по заработной плате.

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате погасили. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU