Омичей предупредили о подозрительном молоке от предприятия-призрака

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-06T14:19:41+03:00

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В Омскую область могут завезти молочную продукцию производства ИП Михно А.В. В выходных данных предприятия значится, что оно расположено в Ростове-на-Дону по проспекту 40 лет Победы, 338ж. При проверке выяснилось, что по этому адресу его не существует.

– Таким образом, указанный изготовитель является «предприятием-призраком», – говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора. – Обращаем внимание потребителей, что реализация продукции данного предприятия незаконна. В случае обнаружения продукции от вышеуказанного производителя, необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU