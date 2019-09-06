Строительство аэропорта Омск-Федоровка обойдется в 20 миллиардов

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-06T06:48:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Многострадальный аэропорт Омск-Федоровка не могут достроить уже более тридцати лет. Его строительство началось еще в начале 80-х годов, и с тех пор прерывалось и возобновлялось снова. Главная претензия к существующему аэропорту в Омске – его маленькие размеры и нахождение в черте города. Именно поэтому когда-то начали строительство «Федоровки». Новый аэропорт был построен примерно на 82%, однако из-за постоянного срыва сроков строительства он постепенно пришел в негодность.

Чтобы построить в Омске новые воздушные ворота сейчас требуется порядка 20 миллиардов рублей. По словам губернатора Омской области Александра Буркова, без поддержки федерального центра строительство невозможно. В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Бурков обсудил с потенциальными инвесторами перспективы строительства аэропорта «Омск-Федоровка.

- Для нас важно, кто из инвесторов предложит наибольшую сумму инвестиций и наименьшую стоимость авиаперелета. Сумма достаточно большая, потому что придется перестраивать всю взлетно-посадочную полосу, все аэронавигационное оборудование, здания. Сегодня есть земельный участок, дороги к нему подведены и часть сетей. Но тот объект, который был построен на 82%, аэропорт Федоровка, он, к сожалению, пришел уже в негодность,- сказал Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU