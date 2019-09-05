Главный парк Омска обработают от комаров
На территорию вокруг озера нанесут специальный раствор
Главный парк Омска обработают от комаровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омский парки имени 30-летия ВЛКСМ обработают от комаров уже сегодня. В парке ,начиная с 11 часов, будут обрабатывать территорию вокруг озера специальным раствором. Раствор уничтожит личинки и сами кровососущих. На такую обработку потратят 24 тысячи рублей.
- Отметим, что территория городских зон отдыха — парка имени 30-летия ВЛКСМ и Советского, сада «Сибирь» и сквера им. С.М. Кирова — ежегодно обрабатывается от опасных насекомых. Последняя противоклещевая обработка проводилась весной 2019 года. Энтомологическое обследование показало, что клещей на территориях нет, - рассказали в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU