2019-09-05T07:51:38+03:00
Общество

В Омске за перелом позвоночника на батуте ребенку выплатили всего 80 тысяч

Ребенок не мог ходить и учился дома
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске за перелом позвоночника на батуте ребенку выплатили всего 80 тысячВ Омске за перелом позвоночника на батуте ребенку выплатили всего 80 тысячФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Все произошло в одном из развлекательных центров с батутами. Мальчик пришел туда попрыгать со своими родителями, однако ребенок неудачно упал. Приехавшие врачи забрали ребенка в больницу и поставили диагноз – компрессионный перелом грудного позвонка. Из-за травмы мальчику пришлось долгое время соблюдать постельный режим, учиться дома, также ему пришлось оставить занятия в спортивной школе. Родители мальчика решили обратиться в суд за компенсацией.

- В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что получению травм предшествовало ненадлежащее информирование организатора аттракциона об ограничениях в использовании батутов, а также непринятие всех необходимых мер, обеспечивающих безопасное нахождение ребенка в батутной зоне, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Получается, что сотрудники комплекса не объяснили ребенку правила поведения, а также нарушили требования безопасности. Руководитель батутного комплекса предложил родителям 40 тысяч компенсации, однако по решению суда ему придется заплатить 80 тысяч в качестве компенсации за моральный вред и расходы на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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