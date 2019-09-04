В Омске ищут пропавшего 2 недели назад мужчину с татуировкой

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-04T14:21:48+03:00

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Омич Андрей Гофман пропал еще 23 августа. В тот день он из своего дома в городе Тара Омской области и не вернулся. Родственники попытались выйти с ним на связь и искать его самостоятельно, однако поиски ни к чему не привели. Сейчас Андрея ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».

Мужчине 46 лет, его рост 173 сантиметра, он худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые. Он был одет в светло-серую олимпийку, серую футболку, светло-голубые джинсы и серые кроссовки. Из особых примет - у мужчины татуировки на левой руке и правом плече.

Мужчина мог уехать в Омск или любой другой район региона. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят позвонить на горячую линию волонтеров по номеру 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU