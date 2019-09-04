2019-09-04T12:20:35+03:00
Общество

В Омске изменят маршрут автобуса № 88

По этому маршруту он будет ездить полтора года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске изменят маршрут автобуса № 88В Омске изменят маршрут автобуса № 88Фото: vk.com
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В Омске почти на полтора года изменят маршрут автобуса № 88 (Пос. Чукреевка — Пос. Рыбачий). С 5 сентября он будет ходить уже по-другому маршруту. Изменения связаны с перекрытием участка улицы Шаронова от бульвара Архитекторов до улицы 3-я Островская из-за строительства новой дороги.

- Движение автобусов маршрута № 88 будет организовано в обоих направлениях по улице Шаронова (на участке от бульвара Архитекторов до улицы 1-я Рыбачья), по улице 1-я Рыбачья до остановочного пункта «По требованию», находящегося на этой же улице, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, участок улицы Шаронова закроют до 15 декабря 2020 года. Это связано строительством дороги-дублера улицы 70 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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