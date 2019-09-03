2019-09-03T14:24:54+03:00
Общество

Омич жестоко обманул коллекционера редких монет

Мошенник взял деньги и пропал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич жестоко обманула коллекционера редких монетОмич жестоко обманула коллекционера редких монетФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Коллекционер редких монет из Нижнего Тагила обратилась к полицейским и рассказала, что ее обманули. Она нашла на известном сайте объявление о продаже коллекционных монет. Среди экземпляров значились юбилейные монеты СССР, монеты серии «Красная книга» и юбилейные 10-рублевые монеты коллекции «ЧЯП» ( Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край).

Женщина связалась с продавцом, который потребовал от нее оплатить покупку, после этого обещал выслать все монеты почтой. Женщина перевела деньги, а продавец пропал – посылку коллекционер так и не получила.

В полиции рассказали, что вскоре нашли мошенника – им оказался 25-летний омич. Он признался, что фото монет брал из интернета, а вырученные деньги потратил на продукты и ставки в букмекерской компании. На него завели уголовное дело, по которому молодому человеку грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске почти на неделю изменят маршруты восьми автобусов
Омича Коненко за создание Книги рекордов России наградили пистолетом
Облицовку «Арены-Омск» начали разбирать рабочие
В МЧС омичей предупредили о заморозках
Срок сдачи омской «Саламандры» перенесли на 1 октября
Незрячий омич попросил друга помочь с покупками, а тот «на сдачу» купил себе «айфон»
В Омске на видео попала погоня за пьяным водителем, улетевшим в кювет
Омск оказался одним из худших для жизни городов
В Омске ко дню Нефтяника перекроют несколько улиц в центре
В Омске ищут водителя, сбившего мужчину в Чкаловске
Вандалы разгромили мемориал ветеранам в Омской области
В Омске на год перекроют движение по улице Шаронова
Алексей Клепиков: «Задача государства - дать людям деньги»
В Омске родители девочки, сломавшей руку в детском комплексе, хотят отсудить 200 тысяч
На севере Омской области обнаружили многолетнюю несанкционированную свалку
В Омске девочка-подросток отравилась бытовой химией
В Омске нашли виновника ночной вони
Омичу, застраховавшему здоровье и заболевшему раком, отказывались платить
В Омске из-за тумана задержали вылет 5 рейсов
Омичи жалуются, что ночью Нефтяники превратились в «газовую камеру»
В Омске из-за неработающего светофора легковушка влетела в грузовик
Энергетики поздравили школьников с Днем знаний
«Хочу свою!»
Омского кадета наградили за спасение школьника
У омских коров нашли дерматит
В Омске будут судить директора алкогольной компании, похитившего 114 млн рублей
В Омске не будет «бабьего лета» - синоптики обещают снег и похолодание