Омич жестоко обманул коллекционера редких монет

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-03T14:24:54+03:00

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Коллекционер редких монет из Нижнего Тагила обратилась к полицейским и рассказала, что ее обманули. Она нашла на известном сайте объявление о продаже коллекционных монет. Среди экземпляров значились юбилейные монеты СССР, монеты серии «Красная книга» и юбилейные 10-рублевые монеты коллекции «ЧЯП» ( Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край).

Женщина связалась с продавцом, который потребовал от нее оплатить покупку, после этого обещал выслать все монеты почтой. Женщина перевела деньги, а продавец пропал – посылку коллекционер так и не получила.

В полиции рассказали, что вскоре нашли мошенника – им оказался 25-летний омич. Он признался, что фото монет брал из интернета, а вырученные деньги потратил на продукты и ставки в букмекерской компании. На него завели уголовное дело, по которому молодому человеку грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU