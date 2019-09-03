2019-09-03T14:17:31+03:00
Общество

Омича Коненко за создание Книги рекордов России наградили пистолетом

Именное оружие ему вручили по поручению маршала Язова
Анна МИКУЛА
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Награду омичу вручил маршал вооруженных сил России Александр Белоусов в присутствии адмирала флота Алексея Сорокина.Награду омичу вручил маршал вооруженных сил России Александр Белоусов в присутствии адмирала флота Алексея Сорокина.
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Напомним, омич Станислав Коненко, сын известного микроминиатюриста Анатолия Коненко, еще в 2011 году придумал уникальный проект – Книгу рекордов Омска и Омской области. В 2014 году успешная задумка переросла уже в Книгу рекордов России. Каждый год она пополняется новыми статьями, которые дают повод для гордости страной.

Идею оценил также уроженец Омска, прославленный маршал СССР Дмитрий Язов. По его поручению главного редактора Книги рекордов России пригласили в столицу и наградили именным оружием – пистолетом ТТ 1941 года выпуска – за подписью Дмитрия Тимофеевича.

Награду за заслуги в военно-партиотическом воспитании молодежи Станиславу Коненко вручил маршал вооруженных сил России Александр Белоусов. Несмотря на свои 97 лет, на встречу лично поздравить омича пришел и адмирал флота Алексей Сорокин.

Станислава Коненко наградили именным пистолетом ТТ 1941 года выпуска.

Станислава Коненко наградили именным пистолетом ТТ 1941 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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