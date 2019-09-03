2019-09-03T12:06:56+03:00
Происшествия

Незрячий омич попросил друга помочь с покупками, а тот «на сдачу» купил себе «айфон»

Кроме того, аферист снял с карты приятеля еще 200 тысяч
Анна МИКУЛА
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Омич со слабым зрением попросил знакомого помочь с покупкой сотового. 20-летний парень согласился. Купив телефон приятелю, он решил отблагодарить за работу и себя. В качестве «чаевых» он купил себе в том же салоне «айфон» за 46 тысяч рублей.

Кроме того, он снял с карты доверчивого знакомого еще 200 тысяч рублей. Узнав о пропаже денег, потерпевший обратился к правоохранителям.

– После обнаружения хищения у фигуранта дела был изъят сотовый телефон, а во время судебного разбирательства по уголовному делу он возместил причиненный материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления злоумышленник признал. С учетом наличия у него непогашенной судимости за хищения имущества, суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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