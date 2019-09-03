Незрячий омич попросил друга помочь с покупками, а тот «на сдачу» купил себе «айфон»
Омич со слабым зрением попросил знакомого помочь с покупкой сотового. 20-летний парень согласился. Купив телефон приятелю, он решил отблагодарить за работу и себя. В качестве «чаевых» он купил себе в том же салоне «айфон» за 46 тысяч рублей.
Кроме того, он снял с карты доверчивого знакомого еще 200 тысяч рублей. Узнав о пропаже денег, потерпевший обратился к правоохранителям.
– После обнаружения хищения у фигуранта дела был изъят сотовый телефон, а во время судебного разбирательства по уголовному делу он возместил причиненный материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления злоумышленник признал. С учетом наличия у него непогашенной судимости за хищения имущества, суд назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU