В Омске на видео попала погоня за пьяным водителем, улетевшим в кювет
На улице Мельничная в Омске инспекторы заметили машину марки «Тойота», водитель слишком быстро ехал, поэтому сотрудники ГИБДД решили его остановить. Однако водитель только увеличил скорость и поехал в направлении Русско-Полянского тракта, поэтому инспекторам пришлось пуститься за ним в погоню.
Как рассказали в Госавтоинспекции, омич не справился с управлением в районе 16 километра трассы. Мужчина улетел в кювет и несколько раз перевернулся. Водитель чудом не получил серьезных травм и спокойно вышел из машины, как видно на видео. Оказалось, что он был сильно пьян, а водительских прав у него и вовсе не было. На мужчину завели сразу несколько административных дел.
Погоня за пьяным водителем в Омске..
ИСТОЧНИК KP.RU