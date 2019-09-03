В Омске на видео попала погоня за пьяным водителем, улетевшим в кювет

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-03T12:01:51+03:00

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На улице Мельничная в Омске инспекторы заметили машину марки «Тойота», водитель слишком быстро ехал, поэтому сотрудники ГИБДД решили его остановить. Однако водитель только увеличил скорость и поехал в направлении Русско-Полянского тракта, поэтому инспекторам пришлось пуститься за ним в погоню.

Как рассказали в Госавтоинспекции, омич не справился с управлением в районе 16 километра трассы. Мужчина улетел в кювет и несколько раз перевернулся. Водитель чудом не получил серьезных травм и спокойно вышел из машины, как видно на видео. Оказалось, что он был сильно пьян, а водительских прав у него и вовсе не было. На мужчину завели сразу несколько административных дел.

Погоня за пьяным водителем в Омске..

ИСТОЧНИК KP.RU