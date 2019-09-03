2019-09-03T10:35:03+03:00
Общество

В Омске ищут водителя, сбившего мужчину в Чкаловске

Мужчину увезли в больницу, а водитель сбежал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут водителя, сбившего мужчину в ЧкаловскеВ Омске ищут водителя, сбившего мужчину в ЧкаловскеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла сегодня утром, около 08.45. В районе дома № 26б на Космическом проспекте сбил мужчину, переходившего дорогу. Испугавшись, водитель поспешил уехать с места ДТП. Мужчина же смог самостоятельно вызвать скорую помощь. Приехавшие медики осмотрели его и увезли в больницу, где о случившемся сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции рассказали, что сейчас они пытаются найти сбежавшего водителя. Пострадавший мужчина не разглядел номера машины, которая его сбила. Предположительно она была черного цвета.

Всем кто стал свидетелем аварии или что-то знает об этом, просят сообщить в полицию по телефонам: (3812) 79-35-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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