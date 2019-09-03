В Омске родители девочки, сломавшей руку в детском комплексе, хотят отсудить 200 тысяч
Ребенку понадобилась операция
В Омске родители девочки, сломавшей руку в детском комплексе, хотят отсудить 200 тысячФото: vk.com
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Родители девочки оставили ее под присмотром сотрудников детского развлекательного комплекса на Левом берегу. Они оплатили времяпрепровождение ребенка в комплексе и отправились за покупками. Однако произошло непредвиденное – сотрудник комплекса, которая должна была следить за детьми не усмотрела за девочкой, и та сломала руку. Девочку увезли в больницу, там ей понадобилась сложная операция.
Как рассказали в пресс-службе Кировского суда, родители девочки планируют взыскать с развлекательного комплекса 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Судья пока не вынес окончательного решения.
ИСТОЧНИК KP.RU