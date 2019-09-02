2019-09-02T12:35:09+03:00
Общество

В омских автобусах временно нельзя расплатиться банковскими картами

На терминалах возникают сбои
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В омских автобусах временно нельзя расплатиться банковскими картамиВ омских автобусах временно нельзя расплатиться банковскими картамиФото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 сентября, омичи могут испытывать сложности с безналичной оплатой в городском транспорте. В МП «Пассажирсервис», которое отвечает за платежи по терминалам, уже знают об этой проблеме.

- У операторов связи проходит внеплановая проверка безопасности каналов связи. В связи с этим, сегодня в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами, - сообщили в МП «Пассажирсерис».

Омичей просят проявить терпение и оплатить проезд наличными или проездным. Напомним, стоимость проезда за наличный расчет составляет 30 рублей а по карте 25 - многим сегодня не удастся сэкономить на проезде. Однако проблему вскоре обещают устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске не будет «бабьего лета» - синоптики обещают снег и похолодание
Пьяный омич улетел в кювет на трассе
В Омских школах стартует новый сезон уроков молоковедения
Омичка сделала процедуры на 30 тысяч и отказалась платить косметологу
Омичку с мужем будут судить за наркопритон в их квартире
Аттракционы в омских парках будут работать до 1 октября
Полицейские поймали романтичного омича, укравшего розы для возлюбленной
Алексей Клепиков: «Задача государства - дать людям деньги»
В Омске живодеры выбросили живых котят в мусорку
Мэрия пыталась выселить из квартиры омичку с ребенком
Омский боец Александр Шлеменко хочет стать губернатором
Омский пенсионер лишился всех накоплений после звонка незнакомца
Омичке за сбор целебной конопли для волос грозит 12 лет тюрьмы
«Авангард» впервые в своей истории завоевал Кубок открытия
На трассе в Омской области произошло смертельное ДТП
В Омске стартовый матч «Авангарда» покажут на «Красной Звезде»
В Омске на берегу Иртыша нашли рюкзак с мертвой собакой
В Омской области третий день ищут пропавшую школьницу
В Омске на День Знаний будет всего +13 градусов
На трассе под Омском сбили мужчину на пешеходном переходе