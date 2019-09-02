В омских автобусах временно нельзя расплатиться банковскими картами
Сегодня, 2 сентября, омичи могут испытывать сложности с безналичной оплатой в городском транспорте. В МП «Пассажирсервис», которое отвечает за платежи по терминалам, уже знают об этой проблеме.
- У операторов связи проходит внеплановая проверка безопасности каналов связи. В связи с этим, сегодня в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами, - сообщили в МП «Пассажирсерис».
Омичей просят проявить терпение и оплатить проезд наличными или проездным. Напомним, стоимость проезда за наличный расчет составляет 30 рублей а по карте 25 - многим сегодня не удастся сэкономить на проезде. Однако проблему вскоре обещают устранить.
ИСТОЧНИК KP.RU