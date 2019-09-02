В омских автобусах временно нельзя расплатиться банковскими картами

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-02T12:35:09+03:00

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Сегодня, 2 сентября, омичи могут испытывать сложности с безналичной оплатой в городском транспорте. В МП «Пассажирсервис», которое отвечает за платежи по терминалам, уже знают об этой проблеме.

- У операторов связи проходит внеплановая проверка безопасности каналов связи. В связи с этим, сегодня в городском пассажирском транспорте возможны сбои при оплате проезда бесконтактными банковскими картами, - сообщили в МП «Пассажирсерис».

Омичей просят проявить терпение и оплатить проезд наличными или проездным. Напомним, стоимость проезда за наличный расчет составляет 30 рублей а по карте 25 - многим сегодня не удастся сэкономить на проезде. Однако проблему вскоре обещают устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU