Омичка сделала процедуры на 30 тысяч и отказалась платить косметологу

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-02T11:20:51+03:00

Клиентку обязали выплатить не только долг за оказанную процедуру, но и проценты. Фото: Instagram

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Вероятно, молодой омской маме очень захотелось стать неотразимой. По ее мнению в этом ей могли сильно помочь косметические инъекции в область скул. Кроме того, она удалила брыли. Все услуги обошлись в 30 тысяч рублей.

При том, что сумма озвучивалась ей заранее, еще на консультации, после того, как уколы красоты были сделаны, выяснилось, что платить нечем. Она сначала попросила дать ей рассрочку, потом и вовсе перестала выходить на связь.

Салон подал на нее иск в суд.

– Мошенница не ушла от ответственности, – говорится в сообщении салона, размещенном в Instagram. – Что было весьма ожидаемо. Теперь девушка обязана оплатить судебные расходы, сумму основного долга и проценты за пользование чужими денежными средствами. Каждый труд должен быть оплачен. Все взрослые люди и понимают, что за потраченное время, предоставленные услуги, препараты нужно платить. На очереди еще два подобных судебных разбирательства, хотя суммы долга меньше, чем в первом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU