В Омске живодеры выбросили живых котят в мусорку

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-02T12:01:53+03:00

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Омичи на остановке «Кинотеатр Маяковский» прямо в центре города услышали писк котят. Вскоре оказалось, что писк исходит от урны на остановке. Заглянув в нее, неравнодушные омичи заметили там четырех рыжих котят. Они беспомощно сидели в коробке, прикрытой пакетами и жалобно мяукали. Выбраться из высокой мусорки они не могли, и пытались звать на помощь прохожих.

Омичи, увидевшие оставленных живодерами котят, вытащили их оттуда и принялись раздавать прохожим. Котят удалось раздать всего на несколько часов – рыжие друзья появились теперь сразу в нескольких омских семьях.

Фотографии котят выложили в соцсети проходившие мимо омичи. В комментариях к посту омичи осудили живодеров, поступивших так с животными. Ведь чтобы приютить несчастных малышей, понадобилось не так много усилий и времени.

ИСТОЧНИК KP.RU