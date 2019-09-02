2019-09-02T12:01:53+03:00
Общество

В Омске живодеры выбросили живых котят в мусорку

Их приютили прохожие
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске живодеры выбросили живых котят в урнуВ Омске живодеры выбросили живых котят в урнуФото: vk.com
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Омичи на остановке «Кинотеатр Маяковский» прямо в центре города услышали писк котят. Вскоре оказалось, что писк исходит от урны на остановке. Заглянув в нее, неравнодушные омичи заметили там четырех рыжих котят. Они беспомощно сидели в коробке, прикрытой пакетами и жалобно мяукали. Выбраться из высокой мусорки они не могли, и пытались звать на помощь прохожих.

Омичи, увидевшие оставленных живодерами котят, вытащили их оттуда и принялись раздавать прохожим. Котят удалось раздать всего на несколько часов – рыжие друзья появились теперь сразу в нескольких омских семьях.

Фотографии котят выложили в соцсети проходившие мимо омичи. В комментариях к посту омичи осудили живодеров, поступивших так с животными. Ведь чтобы приютить несчастных малышей, понадобилось не так много усилий и времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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