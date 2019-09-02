2019-09-02T08:04:57+03:00
Общество

Омский боец Александр Шлеменко хочет стать губернатором

От должности мэра он отказался
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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Александр Шлеменко поделился планами когда-нибудь уйти в политику. Боец ММА из Омска решил не размениваться по мелочам и сразу претендовать на пост главы региона.

– У меня нет такой цели – политическая карьера, – заявил Шлеменко в интервью «Матч ТВ». – У меня есть желание помочь людям. Я вижу, что могу помочь. Не знаю, почему другие не могут, но у меня получается делать жизнь моих земляков лучше. Нужно просто брать и делать, поэтому я не исключаю вариант, что может быть я уйду в политику.

Также спортсмен пояснил, что на место главы города претендовать не намерен, так как мэр, по его словам ничего не решает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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