2019-09-02T07:14:58+03:00
Общество

Омичке за сбор целебной конопли для волос грозит 12 лет тюрьмы

Она насобирала 2,5 килограмма
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские остановили 29-летнюю жительницу Кировского округа, которая шла на остановку с подозрительным пакетом в руках. Стражам порядка девушка рассказала, что в пакете у нее трава под названием «Омичка», которая обладает целебными свойствами для волос.

Однако полицейские девушке не поверили и отправили траву на экспертизу, которая показала, что трава из пакета не что иное, как марихуана. Вес травы составил около 2,6 килограмма.

Как рассказали в полиции, на девушку завели уголовное дело за хранение наркотиков. Ей может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы.

Изъятие более 2,5 кг конопли Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24