В Омске перекроют участок улицы 4-я Транспортная

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-30T12:00:25+03:00

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Участок дороги на улице 4-я Транспортная перекроют уже сегодня ночью. В городской администрации пояснили, что ограничения на улице будут действовать с 00:00 до 04:00 31 августа 2019 года по улице 4-й Транспортной — на участке от пересечения с улицей Рельсовой в сторону улицы Богдана Хмельницкого протяженностью 50 метров.

В этот период времени рабочие будут выполнить работы по замене рельсов в границах железнодорожного переезда. Для всех участников дорожного движения на подъезде к участку установят дополнительные дорожные знаки и информационные щиты.

ИСТОЧНИК KP.RU