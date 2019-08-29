Азиат, пойманный на взятке, представился этнографом, чтобы остаться в Омске

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-29T12:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно из Омска депортировали 8 иностранцев, семеро из них – граждане Узбекистана, и один казахстанец. И если граждане Узбекистана не возражали против депортации, то казахтанец пошел на разные ухищрения.

- В судебном заседании мужчина пояснил, что он этнограф, пишет работы, а в Омск прибыл по вопросу оформления временного паспорта для выезда с территории РФ. Но суд тем не менее усмотрел в действиях гражданина состав административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в две тысячи рублей с административным выдворением, - рассказали в сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Казахстанца, кстати, до этого задержали в центре Омска за распитие спиртных напитков, а он предложил полицейским взятку. За это его наказали штрафом уже в 25 тысяч рублей.

Приставы отметили, что с начала года из Омской области депортировали 208 иностранцев. В основном, это граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU