Полиция ищет 14-летнюю омичку, уехавшую автостопом в Петербург

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-29T08:20:31+03:00

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Полина Кривоносова ушла из дома еще 17 августа, однако ее родители пришли с заявлением о поиске подростка только вчера. 14-летняя девушка ушла из дома по улице Лукашевича и до сих пор родители ничего не знают о ее местонахождении. Родители Полины предполагают, что она могла уехать в Санкт-Петербург автостопом, но связаться с дочерью не могут.

Приметы девушки: на вид 15-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы прямые и светлые до плеч, глаза серо-голубые, нос прямой, губы тонкие. Особые приметы – носит очки, с собой у нее может быть гитара-укулеле.

Сейчас девушку ищут в Омске и области, ориентировки переданы в другие регионы. Любую информацию о местонахождении Полины можно сообщить по телефонам полиции: 8 (3812) 79-31-02, 79-32-98 или 02. В полиции надеются на помощь водителей, подвозивших школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU