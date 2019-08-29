2019-08-29T08:20:31+03:00
Общество

Полиция ищет 14-летнюю омичку, уехавшую автостопом в Петербург

Она пропала 12 дней назад
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Полиция ищет 14-летнюю омичку, уехавшую автостопом в ПетербургПолиция ищет 14-летнюю омичку, уехавшую автостопом в ПетербургФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Полина Кривоносова ушла из дома еще 17 августа, однако ее родители пришли с заявлением о поиске подростка только вчера. 14-летняя девушка ушла из дома по улице Лукашевича и до сих пор родители ничего не знают о ее местонахождении. Родители Полины предполагают, что она могла уехать в Санкт-Петербург автостопом, но связаться с дочерью не могут.

Приметы девушки: на вид 15-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы прямые и светлые до плеч, глаза серо-голубые, нос прямой, губы тонкие. Особые приметы – носит очки, с собой у нее может быть гитара-укулеле.

Сейчас девушку ищут в Омске и области, ориентировки переданы в другие регионы. Любую информацию о местонахождении Полины можно сообщить по телефонам полиции: 8 (3812) 79-31-02, 79-32-98 или 02. В полиции надеются на помощь водителей, подвозивших школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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