Омского подростка, пропавшего 4 дня назад, нашли в Порт-Артуре
Там он гулял по улицам
Омского подростка, пропавшего 4 дня назад, нашли в Порт-АртуреФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омского подростка 14-летнего Сергея Кошубарова искали с 23 августа. В тот день утром он ушел из дома в Ленинском округе и не вернулся. Беспокоиться родители мальчика стали, когда он не пришел домой ночевать, а они не смогли до него дозвониться.
Подростка искала полиция – они проверяли места скопления людей и опрашивали знакомых подростка. Вчера вечером омич вернулся домой самостоятельно. С ним провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Как рассказали в полиции, юноша все это время бродил по улицам Порт-Артура. Противоправных действий в отношении него никто не совершал.
ИСТОЧНИК KP.RU