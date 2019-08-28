2019-08-28T11:57:21+03:00
Общество

Омичи задолжали своим детям более 1,2 млрд

Самому молодому неплательщику алиментов 18, самому пожилому – 70 лет
Анна МИКУЛА
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Всего в регионе живут почти 11 тысяч таких должников.Всего в регионе живут почти 11 тысяч таких должников.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Омские судебные приставы посчитали долги горе-родителей, которые забывают платить алименты своим детям. В общей сложности они накопили задолженность на сумму более 1,2 млрд рублей. Всего в регионе живут почти 11 тысяч таких должников.

Антирекордсмены живут в Центральном, Кировском и Октябрьском округам – они занимают первое, второе и третье места по числу неплательщиков соответственно.

– В 75% случаев должниками по алиментам являются мужчины в возрасте от 37 до 43 лет, но не обходится без исключений. Так, самому молодому омскому алиментщику, являющемуся жителем Омского района Омской области, 18 лет, а самый возрастной омич, имеющий долг по алиментам и проживающий в Советском округе Омска уже отметил 70-летний юбилей, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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