Омичи задолжали своим детям более 1,2 млрд

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-28T11:57:21+03:00

Всего в регионе живут почти 11 тысяч таких должников. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Омские судебные приставы посчитали долги горе-родителей, которые забывают платить алименты своим детям. В общей сложности они накопили задолженность на сумму более 1,2 млрд рублей. Всего в регионе живут почти 11 тысяч таких должников.

Антирекордсмены живут в Центральном, Кировском и Октябрьском округам – они занимают первое, второе и третье места по числу неплательщиков соответственно.

– В 75% случаев должниками по алиментам являются мужчины в возрасте от 37 до 43 лет, но не обходится без исключений. Так, самому молодому омскому алиментщику, являющемуся жителем Омского района Омской области, 18 лет, а самый возрастной омич, имеющий долг по алиментам и проживающий в Советском округе Омска уже отметил 70-летний юбилей, – рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU