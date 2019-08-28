2019-08-28T11:43:23+03:00
Происшествия

Омичи с ножом напали на дальнобойщика, пустившего их в машину укрыться от дождя

Им грозит до 15 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи с ножом напали на дальнобойщика, пустившего их в машину укрыться от дождяОмичи с ножом напали на дальнобойщика, пустившего их в машину укрыться от дождяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все произошло на улице Можайского в Старом Кировске. Двое омичей были пьяны и шли по улице накануне вечером, однако внезапно начался дождь, и они побежали к припаркованной на обочине фуре. Водитель большегруза пустил их в кабину на время непогоды. Некоторое время они беседовали, однако между мужчинами внезапно возник конфликт. Один из пассажиров сначала попытался завести большегруз, однако двигатель заглох. Тогда он взял нож, который лежал на приборной панели и ударил водителя в плечо.

Как рассказали в полиции, водитель испугался и выбежал на улицу. Там он стал звать на помощь, и местные жители вызвали полицию. Преступников удалось задержать по горячим следам – один из них спрятался в ближайшей парикмахерской, а другой угнал фуру и уехал на ней. Нож он выкинул в лесу.

Омичей уже задержали и завели на них уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере» - угнанная машина стоила больше миллиона рублей. Приятели могут получить 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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