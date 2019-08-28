Омский ЗАГС украсят граффити с изображением молодоженов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-28T11:32:37+03:00

Кроме того, такие огромные картины появились на двух школах. А подземный переход и вовсе планируют превратить в тропики

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Серое типовое здание Октябрьской администрации, где также находится районный ЗАГС, уже скоро преобразится. Благодаря стараниям омских художников Марата Абишева и Андрея Северского фасад украсят две гигантские картины, изображающие жениха и невесту.

Работа размером 16 на 16 метров будет создана по мотивам снимка омского свадебного фотографа Николая Кучерова.

– Герои на фотографии – реальные люди, но при создании картины мы не будем срисовывать их под копирку, – рассказывает Марат Абишев. – Все-таки это еще и художественная работа, у нас нет задумки персонализировать картину. Это будет образ невесты и жениха.

Также, по информации омской мэрии, граффити появились и на стенах двух городских школ №№ 56 и 118. На первой – панно об ученической жизни, на второй – портрет выпускника, известного российского баскетболиста Андрея Воронцевича.

Кроме того, скучный подземный переход на улице Щербанева превратят в тропическую зону для селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU