2019-08-28T04:49:48+03:00
Общество

В Омске на весь день перекроют полосы на Масленникова

Там будут проводить дорожные работы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на весь день перекроют полосы на МасленниковаВ Омске на весь день перекроют полосы на МасленниковаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Напомним, в Омске полным ходом идут работы по капитальному ремонту основных городских магистралей. На некоторых дорогах работы уже завершены, но где-то дорожники еще работают в полную силу. На улице Масленникова уже уложили новый асфальт, однако рабочим потребовалось перекрыть полосу, чтобы завершить работы.

- В связи с производством дорожных работ на ул. Масленникова, сегодня на участке от ул. Куйбышева до ул. Богдана Хмельницкого организовано движение только по двум полосам движения в каждом направлении, - рассказали в Госавтоинспекции.

Водителей просят быть осторожными и планировать свой маршрут. Из-за перекрытия полос может образоваться пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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